Il Parco nazionale delle Cinque Terre ha annunciato il cambio al vertice: Maurizio Burlando prenderà il posto di Patrizio Scarpellini come nuovo direttore. La decisione è stata ufficializzata recentemente, segnando un passaggio importante nella gestione dell’area protetta. Burlando assume la guida dell’ente con l’obiettivo di continuare a bilanciare la tutela del patrimonio naturale con le esigenze di sviluppo locale.

Il passaggio di consegne alla guida del Parco nazionale delle Cinque Terre è ufficializzato: Maurizio Burlando assume la direzione dell’ente, succedendo a Patrizio Scarpellini. La decisione, formalizzata tramite un decreto firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, ha suscitato le prime reazioni dal mondo produttivo locale, con Confartigianati che esprime una chiara apertura verso la nuova gestione. La nomina del nuovo direttore si inserisce in un momento di transizione per il territorio spezzino, dove la figura di Burlando viene vista come una garanzia tecnica e gestionale di alto livello. Il profilo scelto punta infatti su competenze scientifiche e capacità amministrative maturate in contesti ambientali di primaria importanza, elementi considerati essenziali per garantire continuità e stabilità al Parco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinque Terre: nuovo direttore per unire tutela e sviluppo locale

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