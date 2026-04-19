C' è un asilo che aiuterà anche i genitori | al via lo sportello di mediazione familiare

È stato aperto uno sportello di mediazione familiare presso un asilo, con l’obiettivo di offrire supporto ai genitori nelle questioni di gestione e educazione dei figli durante i momenti di separazione. Il servizio si rivolge anche a chi affronta difficoltà legate alla conciliazione tra lavoro e vita familiare, ascoltando i dubbi e fornendo risposte pratiche. L’iniziativa mira a sostenere le famiglie in un percorso di confronto e ascolto.

Ascoltare dubbi, cercare di dare delle risposte e sostenere la genitorialità nelle difficoltà (gestione ed educazione dei figli nei periodo di separazione) e nella vita quotidiana (lavoro, impegni, difficoltà lavorative". Sono questi gli obiettivi che il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Uno spazio per ascoltare e confrontarsi: al nido "Tantetinte"nasce lo sportello di mediazione familiareA partire dal mese di aprile, presso il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee”, gestito da Polis società cooperativa sociale, sarà... Mediazione familiare: in Valmarecchia il servizio gratis di supporto ai genitori nelle fasi di separazioneUn approccio integrato che unisce ascolto professionale e percorsi educativi per trasformare le difficoltà del distacco in un’opportunità di dialogo,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 400 mila euro per il nuovo asilo nido comunale di Vitorchiano; Buone Azioni - Circolo Oasis, da trent'anni una rete solidale per le famiglie genovesi; Shock nel Regno Unito: Pagami e ti farò passare per gay, così otterrai l'asilo; Due sorelle donano gli abiti della madre scomparsa per aiutare i malati. Bonus caregiver di 300 euro al mese: che cosa c’è di vero, facciamo chiarezzaBonus caregiver 300 euro: esiste davvero? Facciamo chiarezza su requisiti, tempi e cosa prevede il disegno di legge 2026. donnamoderna.com Migranti al Brennero: Kompatscher chiede aiuto a RomaRiunione al commissariato del governo sul rischio che gli espulsi da Austria e Germania aumentino. Il presidente della Provincia chiede siano redistribuiti su tutto il territorio nazionale ... rainews.it incominciano i pagamenti Bonus asilo Nido (Puglia) prov Foggia - facebook.com facebook