Case popolari nel degrado nuova denuncia sulle periferie | Quello che ho visto è inaccettabile

Una nuova denuncia riguarda le condizioni di alcuni alloggi popolari nelle periferie, con testimonianze e fotografie che mostrano situazioni di degrado. Le accuse puntano il dito su responsabilità amministrative, evidenziando problemi di manutenzione e gestione. La vicenda coinvolge cittadini che chiedono interventi immediati per migliorare le condizioni di vita nei quartieri interessati. La questione ha attirato l’attenzione di associazioni e residenti, che chiedono risposte concrete alle autorità competenti.

Una denuncia pubblica, accompagnata da foto, accuse precise e da un richiamo diretto alle responsabilità amministrative. Antonio Mandia, responsabile dell’associazione Overland, torna a puntare i riflettori sulle condizioni delle case popolari cittadine, in particolare nel villaggio di Santa.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Santa Restituta, Santa Margherita e le altre: viaggio nel degrado delle case popolari, le immagini“A Narni, negli alloggi popolari di proprietà comunale dati in gestione all’Ater, si registrano problemi e molti disagi per le famiglie che vi... Leggi anche: Intesa per le case popolari. Cortili, verde e parcheggi. Interventi contro il degrado Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Case popolari, i residenti: Viviamo nel degrado; Di Pillo e D'Andrea (Pettinari sindaco): Totale degrado nelle case Ater di via Buozzi, subito interventi [FOTO]; Proseguono gli sgomberi nelle case popolari a Torino: liberati alloggi in via Biglieri e via Dina; Case popolari occupate e camper abusivi: nuovi sgomberi a Torino. Di Pillo e D'Andrea (Pettinari sindaco): Totale degrado nelle case Ater di via Buozzi, subito interventi [FOTO]Il capogruppo e il consgliere comunale di minoranza denunciano le pessime condizioni in cui versano gli appartamenti del civico 40, ma anche le condizioni dello stabile nel suo complesso. Inaccettabi ... ilpescara.it Case popolari occupate e camper abusivi: nuovi sgomberi a TorinoNel contesto torinese, la pressione sulla casa resta elevata e il numero di famiglie in attesa di un’abitazione popolare continua a rappresentare una delle principali criticità del sistema. Il ... giornalelavoce.it 18/4/26.Oltre 300 alloggi comunali e 350 di Ater non bastano al bisogno di case popolari a Chioggia. Il Comune stanzia 87.000 per manutenzione di alcune,ma gli aventi diritto in attesa sono circa 200.Da regolarizzare alcuni subentri a titolari defunti e alcuni n x.com Droga, corruzione e case popolari: chiuse le indagini sull’operazione “Nirvana”. C’è Ivan Randazzo al centro dell’inchiesta che a gennaio aveva scosso Trapani tra arresti, supercar sequestrate e accuse pesanti. Ora la Procura ha chiuso il cerchio: 14 indagati, - facebook.com facebook