CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI HA TROVATO LO SHOW DI PRIMAVERA

Canzonissima ha trasmesso una serata dedicata alla musica, attirando un pubblico numeroso. Gli ascolti sono in aumento rispetto alle puntate precedenti. Il programma, condotto da Milly Carlucci, si è concluso con recensioni favorevoli sui social e tra gli spettatori. Non sono stati segnalati problemi tecnici o imprevisti durante la trasmissione. La produzione ha confermato che lo show continuerà con ulteriori appuntamenti nelle prossime settimane.

Canzonissima ha regalato al pubblico una bellissima serata di canzoni, gli ascolti crescono e il sentiment che circonda lo show di Milly Carlucci è positivo. Il paragone con lo storico Canzonissima è impossibile, altra epoca, budget e soprattutto altro format. All’epoca era una gara tra inediti. L’antesignano dei talent tv nonché vetrina per Sanremo. Nel 2026 è una festa di primavera che celebra la musica e alcuni dei brani più memorabili entrati nel cuore di diverse generazioni di italiani. Senza il booster di gara, spareggi ed eliminazioni che rappresentano l’ossatura di gran parte degli show televisivi, che si traduce in diversi punti share, i quasi 2,3 milioni di telespettatori sfiorando il 18% di share medio contro la concorrenza del talent Amici di Maria De Filippi, si può dire che Milly Carlucci ha trovato lo show di primavera.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI HA TROVATO LO SHOW DI PRIMAVERA Notizie correlate Leggi anche: Canzonissima: torna lo show su Rai 1 condotto da Milly Carlucci Elettra Lamborghini nel cast di Canzonissima: Milly Carlucci riporta lo storico show su Rai1Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 'Canzonissima', le anticipazioni e gli ospiti di stasera 11 aprile; Canzonissima 2026, Milly Carlucci rivive i capolavori (snobbati) di Sanremo: ospiti, canzoni e scaletta ufficiale; Canzonissima - S2026E4 - Puntata del 11/04/2026 - Video; Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni del 18 aprile: l'omaggio a Loretta Goggi. Canzonissima 2026, quinta puntata 18 aprile: debutto di Cocciante con Il cielo in una stanza per Gino Paoli, poi la fuga prima del verdettoCanzonissima quinta puntata 18 aprile 2026: debutto di Riccardo Cocciante con Il cielo in una stanza per Gino Paoli, poi la fuga prima del verdetto. Serena Rossi ospite, omaggio a Loretta Goggi ... lifestyleblog.it Canzonissima, le pagelle: Arisa fa piangere senza voce (9), Milly Carlucci regina dello show (8), Balivo fa scintille (7)Nella puntata del 18 aprile di Canzonissima tante emozioni e qualche errore, ma l'attenzione è tutta su Arisa, Milly e Caterina (in lacrime): le pagelle ... libero.it La messa è quasi finita, andate in pace. Se ci riuscite. Cala il sipario sulla quinta stazione della via crucis di “Canzonissima 2026”, l’esperimento di Rai1 con cui Milly Carlucci tenta il miracolo impossibile: frullare un pò di “Ballando con le stelle”, un pò di “Ora o - facebook.com facebook Una serata straordinaria grazie a tutti #canzonissima @canzonissimarai x.com