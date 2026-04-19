Canzonissima con Milly Carlucci soccombe ad Amici di Maria De Filippi Don Camillo stupisce ancora

Nella serata di sabato, su Rai1, il programma Canzonissima condotto da Milly Carlucci ha registrato una media di circa 2 milioni di ascoltatori. La stessa sera, il talent Amici di Maria De Filippi su Canale 5 ha superato la concorrenza, attirando un pubblico più numeroso. Nel frattempo, Don Camillo ha riscosso ancora attenzione tra gli spettatori, confermando la sua presenza nel palinsesto televisivo.

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Canzonissima con Milly Carlucci segnare una media di 2.283.000 spettatori pari al 17.9%, mentre su Canale5 Amici di Maria De Filippi sigla 3.009.000 spettatori con uno share del 22.4%, vincendo la serata. Su Rai2 The Rookie ottiene 613.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3 Il capo perfetto raduna 546.000 spettatori e il 3.5%. Su Italia1 Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo totalizza 748.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Don Camillo e l'onorevole Peppone diverte 1.002.000 spettatori (6.5%). Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini registra 1.302.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte e 670.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Canzonissima con Milly Carlucci soccombe ad Amici di Maria De Filippi. Don Camillo stupisce ancora Notizie correlate Canzonissima soccombe ancora ad Amici. Buon ritorno per Don CamilloGli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Canzonissima condotto da Milly Carlucci - con la vittoria di Arisa e della sua canzone La notte -... Il serale di Amici batte ancora Canzonissima, è la quarta vittoria consecutiva per Maria De FilippiAmici di Maria De Filippi torna a battere Canzonissima di Milly Carlucci nella prima serata di sabato 11 aprile con 3. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 'Canzonissima', le anticipazioni e gli ospiti di stasera 11 aprile; Canzonissima 2026, Milly Carlucci verso la finale con due star: anticipazioni, scaletta, cosa farà Cocciante (dopo la polemica); Canzonissima - S2026E4 - Puntata del 11/04/2026 - Video; Canzonissima su Rai 1, le anticipazioni del 18 aprile: l'omaggio a Loretta Goggi. Canzonissima 2026, Milly Carlucci verso la finale con due star: anticipazioni, scaletta, cosa farà Cocciante (dopo la polemica)Stasera (18 aprile) su Rai 1 penultima puntata di Canzonissima con Serena Rossi e Riccardo Cocciante ospiti speciali. Ecco tutte le anticipazioni. libero.it Canzonissima 2026, quinta puntata 18 aprile: debutto di Cocciante con Il cielo in una stanza per Gino Paoli, poi la fuga prima del verdettoCanzonissima quinta puntata 18 aprile 2026: debutto di Riccardo Cocciante con Il cielo in una stanza per Gino Paoli, poi la fuga prima del verdetto. Serena Rossi ospite, omaggio a Loretta Goggi ... lifestyleblog.it Maria De Filippi contro Milly Carlucci Chi ha vinto la gara di ascolti del Sabato sera: https://fanpa.ge/gd5wQ - facebook.com facebook La seconda puntata di #Canzonissima di Milly Carlucci regge benissimo col 20% e 19%. Un ottimo risultato per un programma con poco budget e preparato in poco tempo. Una bella serata di grande musica, anche senza ospiti internazionali. #AscoltiTv x.com