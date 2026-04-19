Caltanissetta | calcio e pulizia per riscattare un campo abbandonato

Lo scorso venerdì 17 aprile, un gruppo di cittadini ha organizzato un torneo di calcio popolare nell’area situata in via Cesare Pavese, a Caltanissetta. L’evento ha coinvolto diverse persone e ha portato alla riqualificazione di un impianto sportivo che da tempo versava in condizioni di abbandono. Con questa iniziativa, lo spazio è stato riaperto e ripulito, diventando un punto di aggregazione per la comunità locale.

L’area sportiva situata in via Cesare Pavese a Caltanissetta è stata al centro di un’iniziativa collettiva lo scorso venerdì 17 aprile, quando un torneo di calcio popolare ha trasformato un impianto abbandonato in un punto di incontro e sociale. L’evento, organizzato dall’Unione Giovani di Sinistra e da Sinistra Italiana Caltanissetta insieme alla UISP, ha i militanti impegnati personalmente nella pulizia del campo prima dell’inizio delle gare, denunciando il costante stato di trascuratezza che colpisce gli spazi pubblici destinati alle nuove generazioni della città nissena. Dall’incuria istituzionale all’azione diretta sul territorio. Il.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: calcio e pulizia per riscattare un campo abbandonato Notizie correlate Caltanissetta: pulizia urbana in memoria di Domenico D’AgostinoLa città di Caltanissetta ha trasformato una giornata ordinaria in un atto di memoria collettiva, dedicando la pulizia urbana alla figura del... Caltanissetta, la Nissa FC Futsal oggi 7 febbraio in campo al Pala MilanLa Nissa FC Futsal si prepara a una sfida cruciale oggi, 7 febbraio, sul parquet del Pala Milan di Caltanissetta, dove affronterà il Real Assoro...