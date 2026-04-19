Calciomercato l’agente di Lewandowski arriva in Italia | dove può andare

L’agente di Robert Lewandowski è arrivato in Italia per discutere con alcuni club, alimentando le possibilità di un trasferimento del calciatore nel nostro paese nella prossima sessione di mercato estivo. Nel frattempo, il Barcellona si appresta a cedere l’attaccante, dopo averlo ingaggiato in passato. Le trattative sono in corso e le decisioni ufficiali potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Robert Lewandowski può davvero sbarcare in Italia la prossima estate: l’agente è in arrivo nel nostro Paese per parlare con i club Il Barcellona si prepara a dire addio a Robert Lewandowski. Il centravanti, che comunque anche in blaugrana ha dimostrato il suo valore, si prepara a concludere l’ultima stagione con il suo attuale club, tra qualche alto e basso e la prospettiva di proseguire altrove la sua carriera. Proprio in tal senso, un’avventura in Italia potrebbe essere una delle opzioni in ballo per il polacco. Non è sicuramente più giovanissimo, anzi, ma con i ritmi del campionato italiano potrebbe fare ancora la differenza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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