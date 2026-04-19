A Brescia, un'operazione di polizia ha portato all'arresto di un diciannovenne nei pressi della stazione metropolitana San Faustino. Durante l'intervento, sono stati trovati circa 400 grammi di droga. L'arresto è stato effettuato in seguito a controlli di routine sui movimenti nella zona. La polizia ha sequestrato la sostanza e portato il giovane in stato di fermo.

Un operativo di polizia ha portato all’arresto di un diciannovenne a Brescia, coinvolto in attività di spaccio nei pressi della stazione metropolitana San Faustino. L’intervento è avvenuto nella zona di Fossa Bagni, dove le forze dell’ordine hanno intercettato un giovane di 18 anni, già noto alle autorità per precedenti legati alla rapina e allo spaccio, insieme a un minore straniero. Il momento decisivo del blitz si è verificato quando gli agenti, che avevano notato un atteggiamento sospetto nei confronti dei due individui, hanno assistito al tentativo del ragazzo di occultare della sostanza tra la vegetazione di un’abitazione privata. Nonostante il tentativo di nascondere un involucro nelle siepi per sottrarsi al controllo, l’operazione ha permesso di rinvenire circa 22 grammi di hashish.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, blitz a San Faustino: arrestato 18enne con 4 etti di droga

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