A Bisceglie, all’interno del locale Divine Club, si sono verificati alcuni spari che hanno portato alla morte di una persona. La vittima, colpita da colpi d’arma da fuoco, è deceduta poco dopo essere stata portata in ospedale. L’evento si è svolto davanti a numerosi clienti presenti nel locale, che si sono trovati a vivere momenti di paura e confusione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Una esecuzione vera e propria, in discoteca, tra decine di clienti terrorizzati. Ferito da colpi d'arma da fuoco nel locale Divine Club di Bisceglie, è morto in ospedale poco dopo essere trasportato nel pronto soccorso della cittadina in provincia di Bat. La vittima è un uomo di 43 anni, originario di Bari, noto alle forze dell'ordine. È successo questa notte poco prima delle 4. Secondo i primi risultati degli accertamenti investigativi condotti dai carabinieri di Trani, all'azione avrebbero preso parte presumibilmente alcune persone, di cui due armate di pistola. Sono intervenuti i militari dell'Arma del Nucleo Investigativo e della tenenza di Bisceglie insieme al personale della sezione scientifica dei carabinieri per i rilievi tecnici.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bisceglie, spari in discoteca: ucciso davanti a tutti, chi è la vittima

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