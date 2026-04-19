Bisceglie spari in discoteca | 43enne muore in ospedale

Un uomo di 43 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco in una discoteca di Bisceglie. L’incidente è avvenuto all’interno del locale ‘Divine Club’, dove sono intervenuti i soccorsi dopo le segnalazioni. L’uomo è stato portato in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Ferito da colpi d’arma da fuoco nella discoteca ‘Divine Club’ di Bisceglie, è morto in ospedale poco dopo essere trasportato nel pronto soccorso della cittadina in provincia di Bat. La vittima è un uomo di 43 anni, originario di Bari, noto alle forze dell’ordine. È successo questa notte poco prima delle 4. Secondo i primi risultati degli accertamenti investigativi condotti dai carabinieri di Trani, all’azione avrebbero preso parte presumibilmente alcune persone, di cui due armate di pistola. Sono intervenuti i militari dell’Arma del Nucleo Investigativo e della tenenza di Bisceglie insieme al personale della sezione scientifica dei carabinieri per i rilievi tecnici.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bisceglie, spari in discoteca: 43enne muore in ospedale Notizie correlate Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enneÈ morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie a Bisceglie. Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al colloUn 43enne è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola in discoteca a Bisceglie. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne; Sparatoria in discoteca a Bisceglie, muore 43enne barese; Bisceglie, lite in discoteca con tragedia: il 42enne barese Filippo Scavo ucciso a colpi di pistola; Bisceglie, spari in una discoteca: muore un 43enne. Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enneL'uomo è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie. Trasportato in ospedale già in arresto cardiaco, sono risultati inutili i tentativi di ... tg24.sky.it Bisceglie, spari in discoteca: 43enne muore in ospedaleFerito da colpi d’arma da fuoco nella discoteca ‘Divine Club’ di Bisceglie, è morto in ospedale poco dopo essere trasportato nel pronto soccorso della cittadina in provincia di Bat. La vittima è un ... lapresse.it Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, - facebook.com facebook Filippo Scavo, 43 anni di Bari, è morto nella notte tra sabato 18 aprile e domenica 19 nella discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a Bisceglie, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola alle spalle. #rep x.com