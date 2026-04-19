Basket city tra Pulcini e professionisti

A Bologna il basket rappresenta una tradizione radicata, con una passione diffusa tra i cittadini di tutte le età. La città ospita squadre di diverso livello, dai campionati giovanili ai professionisti, che contribuiscono a mantenere viva questa cultura sportiva. La presenza di strutture e iniziative dedicate rende il basket un elemento distintivo dell’identità locale, coinvolgendo sia giovani talenti che appassionati di lunga data.

Una delle caratteristiche che Bologna sul piano sportivo e dell’immagine potrebbe valorizzare di più è il basket, che da queste parti è di casa, è nel Dna di quasi tutti i bolognesi. Purtroppo negli ultimi anni non assistiamo più al derby delle due massime società, la Virtus che milita in A1 e la Fortitudo che sgomita in A2. Però credo che il settore giovanile sia molto forte e questa è una buona cosa. Piergiorgio Borelli Risponde Beppe Boni Nell’Italia dello sport Bologna è conosciuta come Basket city e questo dice tutto. Finalmente dopo tanti annunci a vuoto, è nato il Museo del basket, collocato al Paladozza, il tempio della Fortitudo dove questo sport ha vissuto anni d’oro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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