auto imbottita di droga a catania sequestrati cinque chili di cocaina

La Polizia di Stato ha scoperto un’auto a Catania nascosta di droga, sequestrando cinque chili di cocaina. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente all’interno dell’alloggio della ruota di scorta e in un doppio fondo nel baule posteriore del veicolo. L’operazione è stata condotta dalla squadra volanti della questura locale.

Un’auto imbottita di droga è stata trovata dalla Polizia di Stato. L’intervento dei poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania ha permesso di sequestrare ben 5 chili di cocaina, che era stata nascosta nell’alloggio della ruota di scorta e nel doppio fondo del baule posteriore. Durante un’attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato un’auto parcheggiata in modo sospetto, nei presso dello stadio “Massimino”. Pochi minuti prima, un cittadino si era accorto della strana presenza dell’auto e, per questo, aveva ritenuto opportuno segnalarlo alla Sala Operativa della Questura. Dai primi accertamenti effettuati mediante le banche dati in uso alle forze di Polizia si è appurato che l’auto in questione risultava essere stata rubata.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Scarpe con sorpresa: mezzo kilo di cocaina | Border Control Roma Fiumicino

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