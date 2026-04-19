Sabato 18 aprile, la prima serata televisiva ha visto Canale 5 dominare gli ascolti grazie alla vittoria di

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Sabato sera all'insegna del Biscione, che vince prime time e Access. 'Amici' in onda ieri 18 aprile su Canale 5 si aggiudica infatti il podio nella gara degli ascolti di ieri della prima serata con 3.009.000 telespettatori e uno share del 22.4%, lasciando in seconda posizione 'Canzonissima' su Rai1 che totalizza 2.283.000 spettatori e il 17.9%. Su Rete4, funziona bene un intramontabile della commedia all'italiana come 'Don Camillo e l'onorevole Peppone' che totalizza 1.002.000 spettatori e il 6.5% di share, mentre su La7 'In Altre Parole' conquista 1.302.000 spettatori con il 7.4% nella prima parte, ma scende a 670.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ascolti sabato 18 aprile, Amici vince il prime time

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