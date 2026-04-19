Anziani morti in ambulanza a Forlì | Spada sapeva della telecamera ha tentato di forzare il vano con cacciavite

A Forlì, due anziani sono deceduti mentre erano a bordo di un'ambulanza. Un autista-soccorritore, indagato per sei omicidi collegati alle ambulanze, avrebbe tentato di forzare il vano di una telecamera con un cacciavite, dopo aver saputo della presenza di apparecchiature di videosorveglianza a bordo. La vicenda si sta sviluppando nell'ambito delle indagini in corso.

Luca Spada, indagato per sei omicidi sulle ambulanze della Croce Rossa dove operava come autista-soccorritore, avrebbe tentato di smontare le telecamere notate a bordo dei mezzi. Una collega racconta di averlo visto con un cacciavite e un fotogramma lo mostra mentre armeggia attorno al dispositivo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Caso Luca Spada, il figlio di uno degli anziani morti a Forlì: “Ho subito pensato ad anomalie nell’ambulanza” Anziani morti in ambulanza a Forlì: l’autista Luca Spada arrestato con l’accusa di omicidio aggravatoSvolta nelle indagini sui casi sospetti di anziani morti in ambulanza: i carabinieri della compagna di Forlì e del Nucleo antisofisticazioni e sanità... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morti in ambulanza, le frasi shock dell'autista intercettato: Soffrono troppo, lo rifarò; Anziani morti in ambulanza, arrestato l'autista; Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni di Luca Spada: Mi è piaciuto farlo, anzi lo rifarò. Poveri vecchietti, soffrono troppo; Anziani morti in ambulanza: chi è Luca Spada, arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Anziani morti in ambulanza a Forlì, le intercettazioni di Luca Spada: Deve morireIndagini sui decessi sospetti durante i trasporti sanitari: intercettazioni, prove e dubbi sul ruolo di Luca Spada nel caso delle morti in ambulanza a Forlì. notizie.it Anziani morti in ambulanza, tutti i sospetti dei pm su Luca SpadaUn fotogramma ferma il momento in cui si accorge della telecamera nascosta dei Carabinieri a bordo del mezzo di soccorso. Tanti gli indizi che la procura di Forlì ha messo in fila contro il 27enne in ... rainews.it Dalle scuse per non guidare e poter stare dietro, solo coi pazienti, al timore di una telecamera a bordo. Di cui poi in effetti si accorgerà: tutti i sospetti dei pm su Luca Spada, in carcere per le morti sospette di anziani sulle ambulanze a Forlì. - facebook.com facebook Edoarda Gasperini è la più anziana delle presunte vittime dell’ex operatore della Croce Rossa, indagato per più morti avvenute durante i trasporti degli anziani in ambulanza. Le parole della figlia Alessia Albonetti x.com