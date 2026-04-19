Addio domiciliari | rapina a Firenze 38enne in carcere a Pisa

Un uomo di 38 anni è stato portato in carcere a Pisa dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco di Sotto. L’ordine di detenzione è stato emesso dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Firenze. Il soggetto aveva precedentemente beneficiato degli arresti domiciliari, che sono stati revocati in seguito all’arresto. La vicenda riguarda un episodio di rapina avvenuto a Firenze.

Un uomo di 38 anni è stato trasferito alla casa circondariale di Pisa dopo che i carabinieri della Stazione di Castelfranco di Sotto hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della presso il Tribunale Ordinario di Firenze. L’intervento, avvenuto nella mattinata di venerdì, mette fine al periodo di arresti domiciliari in cui straniero era stato precedentemente collocato. L’iter giudiziario per l’episodio avvenuto a Firenze. Il provvedimento restrittivo, formalizzato lo scorso 10 aprile, scaturisce da una condanna definitiva legata a una rapina aggravata commessa in modalità concorsuale. Il fatto risale al 15 ottobre 2024, quando l’individuo fu coinvolto in un atto criminale nel capoluogo fiorentino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio domiciliari: rapina a Firenze, 38enne in carcere a Pisa Notizie correlate Omicidio a Firenze: due restano in carcere, uno ai domiciliariIl gip Gianluca Mancuso ha poi disposto la misura cautelare in carcere per il fiorentino Gabriele Atzeni, 34 anni, e per il viareggino Antonio... Afragola, rapina con sequestro: quattro giovani in carcere ed uno ai domiciliariQuattro giovani sono finiti in carcere ed uno ai domiciliari perché accusati, a vario tiolo di di sequestro di persona, rapina e porto illegale di...