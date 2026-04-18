WEC 6 Ore di Imola | Ferrari sogna oggi la qualifica alle 14.30

Nel fine settimana, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospita la sesta prova del Campionato Mondiale Endurance. La giornata di oggi prevede le sessioni di qualificazione alle 14.30, mentre le competizioni si svolgeranno nel corso di tutto il weekend. La gara di sei ore rappresenta un appuntamento importante per i team e i piloti coinvolti, con le auto in pista per affinare le strategie in vista della partenza.

Il fine settimana del Campionato Mondiale Endurance (WEC) va in scena in Italia all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Nel corso della giornata di ieri il Gp è ufficialmente iniziato con le due sessioni di prove libere del venerdì, che hanno delineato i primi rapporti di forza in vista della gara. Le attenzioni erano in gran parte rivolte alle vetture di Maranello, le quali hanno inizialmente confermato le prestazioni positive già registrate nei recenti test. Nella prima sessione mattutina, le Ferrari 499P hanno occupato le posizioni di vertice della classe Hypercar. La vettura numero 83 ha registrato il miglior crono fermando il traguardo sull’1’31’’739 grazie alla prestazione di Robert Kubica, posizionandosi davanti alle due vetture ufficiali, la numero 50 e la numero 51.🔗 Leggi su Sportface.it

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