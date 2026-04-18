Voglio farla finita Ragazza salvata dopo ore di ricerche tra bus e metro

Nel pomeriggio di ieri, nel quartiere nord-est della città, una giovane donna ha inviato un messaggio all'ex fidanzato annunciando il suo intento di togliersi la vita e indicandogli un luogo preciso, un campo. Dopo aver ricevuto la comunicazione, l’uomo ha contattato le forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche coinvolgendo squadre di soccorso e volontari. Le operazioni di ricerca si sono protratte per diverse ore tra bus e metro, fino al ritrovamento della ragazza.

Momenti di forte apprensione nel quadrante nord-est della Capitale. Nel pomeriggio di ieri, una giovane donna ha allertato l'ex fidanzato con un messaggio che lasciava poco spazio a interpretazioni: “Voglio farla finita, mi troverete in mezzo a un campo”. Dopo l'invio del testo, la ragazza si è.🔗 Leggi su Romatoday.it The Fastest Path to SUCCESS | Learn These Key Skills Today Notizie correlate "Voglio farla finita", salvato dai carabinieri a Reggio EmiliaReggio Emilia, 8 marzo 2026 – Ci sono volute ore, ma alla fine l’intervento dei carabinieri ha permesso di evitare un insano gesto, in zona stazione... "Voglio farla finita": 26enne minaccia di gettarsi dall’ottavo piano, salvato dai carabinieriReggio Emilia, 8 marzo 2026 – Ci sono volute ore, ma alla fine l’intervento dei carabinieri ha permesso di evitare un insano gesto, in zona stazione... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Ragazzo sugli scogli per farla finita. I carabinieri lo portano in salvo; La violenza a Bra: Io, stuprata dai tre calciatori. Per salvarmi mi sono finta morta; Il tuffo del maresciallo Alessio e quel colloquio sugli scogli: Così l’ho convinto a non uccidersi; Schuurs: Accordo con l’Inter, offrivano 30 mln. Poi il baratro. Un giorno dissi alla mia ragazza. Al telefono con un agente annuncia: “Voglio farla finita”. Il dialogo e l’arrivo delle Forze dell'ordine evitano la tragedia - facebook.com facebook