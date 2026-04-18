Video La transumanza regala scene bucoliche sul Lungoadda
Una serata tranquilla sul lungofiume di Brivio si è animata con il passaggio di un gregge di pecore, attraversando l’area che affaccia sull’Adda. La scena si è svolta in un ambiente naturale e paesaggistico molto frequentato, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. Il passaggio delle pecore ha regalato un momento bucolico e suggestivo, offrendo uno scorcio autentico della tradizione della transumanza nella zona.
Poetica serata bucolica sul lungofiume di Brivio. Un gregge formato da numerose pecore ha attraversato la scorsa sera la zona che si affaccia sull'Adda, uno degli scorci naturali e paesaggistici più suggestivi della provincia di Lecco, sempre molto frequentato da turisti della zona e residenti.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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