Video La transumanza regala scene bucoliche sul Lungoadda

Una serata tranquilla sul lungofiume di Brivio si è animata con il passaggio di un gregge di pecore, attraversando l’area che affaccia sull’Adda. La scena si è svolta in un ambiente naturale e paesaggistico molto frequentato, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. Il passaggio delle pecore ha regalato un momento bucolico e suggestivo, offrendo uno scorcio autentico della tradizione della transumanza nella zona.