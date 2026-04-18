Viali dissestati a Villa Sperlinga

Da palermotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Villa Sperlinga, frequentata da numerosi visitatori, presenta viali in condizioni di dissesto che rappresentano un pericolo per chi cammina al suo interno. La superficie delle strade appare sconnessa e danneggiata, aumentando il rischio di cadute tra i frequentatori della zona. Non sono stati ancora effettuati interventi di riparazione o manutenzione per risanare lo stato dei viali. La situazione preoccupa le persone che ogni giorno si recano nella villa.

Nonostante Villa Sperlinga sia sempre molto affollata, i suoi viali sono totalmente dissestati rischiando di fare cadere chi frequenta la villa stessa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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