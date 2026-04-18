Viali dissestati a Villa Sperlinga

Villa Sperlinga, frequentata da numerosi visitatori, presenta viali in condizioni di dissesto che rappresentano un pericolo per chi cammina al suo interno. La superficie delle strade appare sconnessa e danneggiata, aumentando il rischio di cadute tra i frequentatori della zona. Non sono stati ancora effettuati interventi di riparazione o manutenzione per risanare lo stato dei viali. La situazione preoccupa le persone che ogni giorno si recano nella villa.

Nonostante Villa Sperlinga sia sempre molto affollata, i suoi viali sono totalmente dissestati rischiando di fare cadere chi frequenta la villa stessa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Marciapiedi dissestati e buio, Sos tra Provinciale e GazziMarciapiedi danneggiati, buche sulla carreggiata e illuminazione pubblica quasi assente.