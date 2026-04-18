Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 18 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade in tempo reale. La notizia riguarda le ultime notizie riguardanti la circolazione e i servizi di mobilità nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in carreggiata esterna ancora disagi per il sinistro avvenuto in precedenza permangono le code all'altezza dell'uscita Roma Fiumicino in interna code per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma sud e permangono anche i rallentamenti causati dagli incidenti alla barriera di Roma nord al km 3 e 600 in direzione della A1 milano-napoli nel quadrante sud della capitale un nuovo incidente interessa via Cristoforo Colombo qui auto in coda tra via di Malafede Vitinia in direzione Roma poi.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino la ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook