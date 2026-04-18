Un sorriso per Jonas un pomeriggio di eventi solidali in piazza Salandra

Sabato 9 maggio, nella piazza principale di Nardò, si svolgerà un evento dedicato alla solidarietà. L'appuntamento, che inizierà alle 18, prevede diverse attività e momenti di incontro tra i partecipanti. L'evento si terrà all'aperto, in un contesto pubblico, coinvolgendo la comunità locale con l'obiettivo di promuovere la condivisione e l'aiuto reciproco.

NARDO’ - Un importante momento di solidarietà e condivisione sì terrà sabato 9 maggio, a partire dalle ore 18, nella suggestiva cornice di Piazza Salandra a Nardò.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a Jonas, un bambino affetto da paralisi cerebrale infantile, nel.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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