Giovedì all’ippodromo di San Rossore si è svolto un convegno dedicato alle corse di cavalli, con particolare attenzione al premio “Giovanni Pisano”. La competizione, riservata a cavalli di tre anni, si disputava sui 1500 metri e rappresentava l’ultima possibilità per ottenere il passaporto per il premio “Parioli” in programma il primo maggio. L’evento ha coinvolto diversi partecipanti e ha attirato un pubblico interessato alle gare di livello tecnico.

Ancora un convegno feriale giovedì a San Rossore molto ricco sotto il profilo tecnico. Al centro del programma era il premio “Giovanni Pisano”, una condizionata di classe 2 sui 1500 metri, ultima occasione offerta ai 3 anni per ottenere il “passi” al premio “Parioli” in programma il 1° maggio. Anche se il campo ridotto dei partenti non era dei più probanti, il successo di Profit Centre (G. Ercegovic), appoggiato da buone voci, fa ben sperare; al secondo posto Ipanema Beach. Fra le corse di contorno grande attenzione, anche per motivi spettacolari, verso il premio “Arco” (fu il vincitore del premio “Pisa” e del derby reale del 1942 così come la madre Archidamia aveva vinto entrambe le corse sei anni prima).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un giovedì all’ippodromo. Profit Centre protagonista

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