Un batterio le danneggia gravemente un polmone bambina salvata dopo un delicato intervento

Il 17 aprile, presso il Policlinico di Messina, una bambina è stata sottoposta a un intervento delicato dopo aver contratto un'infezione batterica che aveva compromesso gravemente un polmone. L'operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra l’unità di patologia e il reparto di terapia intensiva pediatrica, dimostrando l’impegno quotidiano per salvare vite in situazioni di emergenza.

Fare il possibile per salvare la vita di una bambina. È la quotidianità di un reparto di terapia intensiva pediatrica, ed è ciò che si è determinato ancora una volta ieri 17 aprile al Policlinico di Messina grazie a una straordinaria collaborazione tra l’unità operativa complessa di patologia e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Aneurisma dell’aorta, eseguito delicato intervento dopo la simulazione su stampa in 3DPrima dell’operazione l’equipe del reparto universitario di Chirurgia vascolare del “Vito Fazzi” ha provato la procedura in sala ibrida su un modello... Muore dopo intervento al cuore, la famiglia risarcita con 460mila euro: “Ha contratto un batterio in ospedale”Un 81enne, sottoposto a un intervento cardiaco, è morto nel 2019 dopo uno choc settico provocato da un batterio contratto in ospedale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Un batterio le danneggia gravemente il polmone: intervento salvavita su una bimba grazie alla sinergia tra Policlinico di Messina e CCPM di TaorminaFare il possibile per salvare la vita di una bambina. È la quotidianità di un reparto di terapia intensiva pediatrica, ed è ciò che si è determinato ancora una volta ieri al Policlinico di Messina gra ... ilsicilia.it Batterio le danneggia gravemente il polmone, bimba salvata in ospedaleLa piccola adesso ha una nuova speranza. Il delicato intervento tra il Policlinico di Messina e la Cardiochirurgia di Taormina da Tempostretto.it ... msn.com