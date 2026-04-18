Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

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Da calcionews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie sul calcio estero di oggi riguardano vari aggiornamenti provenienti da diverse leghe e competizioni internazionali. Sono stati annunciati trasferimenti ufficiali, risultati di partite e decisioni di organi regolatori in Europa, America e Asia. Le fonti confermano anche cambiamenti nello staff tecnico di alcune squadre e comunicati riguardanti squalifiche. Le notizie sono state aggiornate nel corso della giornata e sono disponibili in tempo reale.

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