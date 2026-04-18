Trout Area | l’aretino Scapecchi domina e conquista l’Italia

Lo scorso 11 e 12 aprile, un pescatore dell’Aretino si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano individuale trout area durante una competizione svoltasi presso il centro di pesca sportiva Cathedral Lake ad Alessandria. La gara ha visto la partecipazione di diversi concorrenti provenienti da varie regioni italiane, con il vincitore che si è distinto per la sua abilità nel conquistare il primo posto sul podio.

L’aretino Scapecchi ha conquistato il titolo di Campione Italiano individuale trout area lo scorso 11 e 12 aprile, sbarcando sul gradino più alto del podio presso il centro di pesca sportiva Cathedral Lake ad Alessandria. L’atleta della società Asd Arezzo Pesca ha dominato la competizione disputando tre prove con una prestazione definita quasi impeccabile, replicando il successo ottenuto nel 2024. Il dominio tecnico di Scapecchi tra tradizione e innovazione. La vittoria di Scapecchi non rappresenta solo un singolo successo sportivo, ma segna il suo secondo traguardo stagionale in questa disciplina, consolidando la sua posizione all’interno del Club Azzurro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trout Area: l’aretino Scapecchi domina e conquista l’Italia Notizie correlate Judo. Trofeo Italia, domina Sofia Longo. La riccionese conquista due oriÈ grande festa al Trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro per la Judoka Riccionese, la scuola di judo convenzionata alla Polisportiva Riccione. Coppa Italia, l'Atalanta domina la Juve e conquista la semifinaleAGI - L'Atalanta batte la Juventus 3-0 ed è la seconda squadra dopo l'Inter a raggiungere le semifinali di Coppa Italia. Tutti gli aggiornamenti Trout area: tutto quello che devi sapere per iniziareC’è un momento preciso in cui la pesca alla trota smette di essere una semplice giornata al lago e si trasforma in una sfida tecnica, quasi scacchistica. Quel momento coincide spesso con la scoperta ... livornopress.it Al via la nuova frontiera del trout area: pesca sportiva nella Marsica con ASD Marsi-Trout e lago Zizza di CelanoDomenica 19 Gennaio 2025 l’ ASD MARSI-TROUT in collaborazione con il laghetto Pesca sportiva Zizza(Celano) inaugureranno il nuovo impianto dedicato al trout area, primo ed unico lago nella Marsica ... terremarsicane.it