Nella stagione Primavera-Estate 2026, la polo a maniche corte si conferma come un elemento versatile nel guardaroba femminile. Questo capo, tradizionalmente sportivo, viene reinterpretato con dettagli sartoriali che ne elevano il fascino. Tra influenze tenniscore e tocchi di stile contemporaneo, la polo si abbina con facilità a diversi outfit, offrendo un equilibrio tra praticità e raffinatezza senza rinunciare a un tocco di femminilità.

C ome abbinare la polo a maniche corte senza rinunciare al fascino? Nella Primavera-Estate 2026, questo capo dall’anima sportiva si trasforma in un simbolo di eleganza disinvolta. Linee pulite, colletto bon ton e un’allure sofisticata: basta poco per renderla protagonista di look che sanno essere insieme raffinati e incredibilmente contemporanei. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Con giacchetto chiaro e jeans Nella Primavera-Estate 2026, la maglietta in stile polo si rivela il capo passe-partout della quotidianità, chic e versatile. Tendenza polo a maniche corte: modelli e outfit PE26. guarda le foto Con gonna svasata e décolleté D’ispirazione sportiva e dal sapore anni Duemila, la T-shirt in stile polo si porta con gonne svasate e décolleté con tacco basso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra influenze tenniscore e dettagli sartoriali, ecco come abbinare la polo a maniche corte con gusto contemporaneo e femminile

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