Tottenham beffato ancora nel recupero | il Brighton agguanta il 2?2 al 95’ notte amara per De Zerbi

Nel recupero, il Brighton ha segnato il gol del 2-2 al minuto 95, impedendo al Tottenham di ottenere una vittoria che avrebbe potuto migliorare la posizione in classifica. La partita si è conclusa con un pareggio che ha lasciato il Tottenham ancora senza vittorie da mesi, mentre il Brighton ha ottenuto un punto prezioso in una notte difficile per gli inglesi. La squadra di De Zerbi è stata nuovamente frustrata nel finale.

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