Thule Epos ParkSecure sicurezza e praticità per trasportare le e-bike

È stato annunciato il nuovo portabici Thule Epos ParkSecure, un modello pensato per chi necessita di trasportare più biciclette con il gancio traino. Questo dispositivo può ospitare due o tre bici, garantendo stabilità durante il viaggio e adattandosi a telai di diverse forme e dimensioni. La novità si inserisce nella linea di prodotti dell’azienda, nota per soluzioni pratiche e sicure per il trasporto di biciclette.

Negli ultimi anni, le vendite delle e-bike hanno influenzato il mercato degli accessori per il trasporto bici, richiedendo la progettazione di portabici capaci di gestire pesi maggiori, ingombri più importanti e geometrie sempre più complesse. In questo scenario, Thule ha presentato il nuovo Thule Epos ParkSecure, che amplia ulteriormente una gamma già ben strutturata e articolata, comprendente il Thule Epos, uno dei portabici da gancio traino tra i più apprezzati dalla clientela europea. Thule Epos ParkSecure, disponibile nelle configurazioni per 2 o 3 biciclette, offre una capacità di carico fino a 30 kg per bici, con ruote fino a 29 pollici.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thule Epos ParkSecure, sicurezza e praticità per trasportare le e-bike Notizie correlate Emilia Bike Experience: alla scoperta di Montechiarugolo in mountain bikeÈ disponibile l’edizione 2026 della mappa cartacea “Percorsi MTB dell’Appennino Emiliano nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia” È... Ciclismo. Sinalunga Bike: Rolling Bike Racing Team ok Saitta e Spica dominano la competizioneE’ doppietta per il Rolling Bike alla Sinalunga Bike, valida per i circuiti Coppa Toscana Mtb, Tour3Regioni, UmbriaTuscany Mtb e Circuito della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Thule Epos ParkSecure, sicurezza e praticità per trasportare le e-bikeThule amplia la sua gamma di portabici da gancio traino con il nuovo Epos ParkSecure. Compatibile con 2 o 3 biciclette, offre stabilità e adattabilità per telai complessi. Il sistema ParkSecure integr ... msn.com Thule Epos ParkSecure: il portabici intelligente che ti fa dimenticare la retromarciaTrasportare le bici è facile; la parte delicata arriva spesso dopo, quando bisogna infilarsi in un parcheggio o fare manovra in retromarcia con il portabici carico. Thule risponde a questo scenario ... quotidianomotori.com