Terni sfida ‘a suon di shaker’ per oltre trecento professionisti | Promuovere la cultura del bere miscelato di qualità
A Terni si terrà il campionato interregionale dell’Associazione Italiana Bartender e Sostenitori, che coinvolgerà oltre trecento professionisti del settore. L’evento si svolgerà martedì 21 aprile nell’auditorium dell’Istituto Alberghiero ‘Casagrande-Cesi’ e rappresenta una delle principali competizioni nazionali dedicate alla preparazione di cocktail miscelati di qualità. Gli studenti dell’istituto parteciperanno a questa sfida, che mira a promuovere la cultura del bere miscelato.
Un evento di caratura nazionale attende gli studenti dell’Istituto Alberghiero ‘Casagrande-Cesi’. Martedì 21 aprile, infatti, l’auditorium ospiterà il campionato interregionale dell’Associazione Italiana Bartender e Sostenitori, ossia uno degli appuntamenti più attesi nel panorama del bartending.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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