Taylor Swift ha scritto un articolo sull' amicizia con Dakota Johnson | È autentica non sa mentire Più la conosci più te ne innamori

Taylor Swift ha scritto un articolo dedicato all'amicizia con Dakota Johnson, descrivendola come una persona autentica e sincera. La cantante ha affermato che più si conosce questa persona, più si apprezza. Dakota Johnson, inserita tra le 100 personalità più influenti dell’anno dal Time, ha ricevuto una riconoscenza di rilievo. La loro amicizia ha attirato l’attenzione attraverso le parole di Swift, che ha condiviso alcuni pensieri sulla relazione.

A riprova del loro legame profondo, Taylor Swift ha dedicato le migliori parole all'amica, come si legge nell'articolo, che comincia così: «A quasi vent'anni dall'inizio della sua affascinante, variegata ed eclettica carriera, Dakota è ancora un volto nuovo per tutti. E sembra che più la si conosca, più ci si innamori di lei». Continua la cantante: «Negli ultimi anni, promuovendo i suoi film, il nome di Dakota Johnson è diventato sinonimo di una sincera onestà in un mondo di risposte studiate a tavolino dai media». Riferendosi agli spezzoni diventati virali, in cui Dakota Johnson risponde con un candore spiazzante nelle...🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Taylor Swift ha scritto un articolo sull'amicizia con Dakota Johnson: «È autentica, non sa mentire. Più la conosci, più te ne innamori» Notizie correlate Leggi anche: Dakota Johnson più audace che mai: topless e lingerie nella nuova campagna Leggi anche: Taylor Swift infrange un nuovo record: è lei la più ascoltata al mondo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Taylor Swift e Travis Kelce, le nozze dell’anno: spunta la data (e la città); Il matrimonio dell’anno: Taylor Swift e Travis Kelce. Ecco tutti i dettagli; Taylor Swift, un brand globale - Dietro le immagini - Guarda il programma completo; Tutto quello che sappiamo sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Taylor Swift non ha scritto il romanzo Argylle, da cui è tratto il film, garantisce il registaUn esasperato ma divertito regista Matthew Vaughn ha voluto affrontare una teoria che aleggia per la rete: che l'autrice di un presunto romanzo Argylle, dal quale sarebbe in realtà tratto il suo ... comingsoon.it Taylor Swift, le canzoni che ha scritto sul suo grande amore Travis Kelce, da The Alchemy a So High SchoolTaylor Swift, le canzoni che ha scritto sul suo grande amore Travis Kelce. Da The Alchemy a So High School, Swift mette in musica il suo amore per Kelce nel suo nuovo album. Il 19 aprile, la ... blitzquotidiano.it #Vendite Ad oggi Taylor Swift è l'unica cantante femminile che ha superato 100 milioni di album certificati negli Stati Uniti. (110.000.000). • "1989" è l'album con la certificazione più alta. (14x Platino 14.000.000). facebook Data, città e inviti: cosa sappiamo finora sul matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce x.com