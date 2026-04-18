Taekwondo Sofia Frassica l’unico acuto dell’Italia ai Mondiali Junior Spedizione deludente ma la qualità non manca

Ai Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, svoltisi a Tashkent, l’Italia si è presentata con una squadra composta da diversi atleti. L’unico podio è arrivato grazie a Sofia Frassica, che ha conquistato una medaglia. La spedizione italiana si è conclusa con un totale di cinque piazzamenti in quinta posizione e un risultato complessivo che ha deluso le aspettative, ma ha comunque dimostrato la presenza di alcuni elementi di talento.

Va in archivio con un bottino complessivo di una medaglia e cinque quinti posti la spedizione italiana che ha preso parte nei giorni scorsi ai Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026 in quel di Tashkent. Si tratta di un bilancio leggermente al di sotto delle aspettative per l’Italia, che poteva ambire a qualche podio in più considerando il livello ed il curriculum di alcuni azzurrini presenti in Uzbekistan. La donna copertina della manifestazione per la squadra italiana è stata sicuramente Sofia Frassica, che si è laureata vice-campionessa iridata juniores nella categoria -63 kg conquistando così la terza medaglia mondiale giovanile della carriera dopo i due bronzi ottenuti da cadetta tra il 2022 ed il 2023.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo, Sofia Frassica l’unico acuto dell’Italia ai Mondiali Junior. Spedizione deludente, ma la qualità non manca Notizie correlate Taekwondo, Sofia Frassica si prende uno splendido argento ai Mondiali Junior! Prima medaglia azzurraL’ultimo tentativo è quello buono per l’Italia, che riesce a sbloccarsi ottenendo la prima (e unica) medaglia in occasione della giornata conclusiva... Taekwondo, Mondiali Junior Tashkent: manca la medaglia, oggi ultima chanceNella giornata di oggi termineranno i Campionati Mondiali Junior di Taekwondo 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Taekwondo, Sofia Frassica conquista la medaglia d’argento ai Mondiali Junior di Tashkent; Taekwondo, Sofia Frassica si prende uno splendido argento ai Mondiali Junior! Prima medaglia azzurra; Mondiali Taekwondo Junior 2026: Sofia Frassica è argento nei -63 kg a Tashkent; Sofia Frassica è vicecampionessa del mondo di Taekwondo. Taekwondo, Sofia Frassica l’unico acuto dell’Italia ai Mondiali Junior. Spedizione deludente, ma la qualità non mancaVa in archivio con un bottino complessivo di una medaglia e cinque quinti posti la spedizione italiana che ha preso parte nei giorni scorsi ai Campionati ... oasport.it Taekwondo, Sofia Frassica si prende uno splendido argento ai Mondiali Junior! Prima medaglia azzurraL'ultimo tentativo è quello buono per l'Italia, che riesce a sbloccarsi ottenendo la prima (e unica) medaglia in occasione della giornata conclusiva dei ... oasport.it FITA - Federazione Italiana Taekwondo. altego_music · MEET ME HALFWAY X I FOLLOW RIVERS (ALTÉGO MIX). “Scusate, non ho tante parole…” A volte il silenzio è il miglior modo per celebrare un’impresa. Sofia Frassica: la forza della calma, il peso di u facebook Taekwondo, Sofia Frassica si prende uno splendido argento ai Mondiali Junior! Prima medaglia azzurra - x.com