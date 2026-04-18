L'Iran ha deciso di chiudere nuovamente lo Stretto di Hormuz, accusando gli Stati Uniti di non rispettare gli accordi internazionali e di aver effettuato un blocco dei porti. La misura è stata comunicata a seguito di tensioni crescenti tra i due paesi, con l'Iran che sostiene di agire in risposta alle azioni statunitensi. La chiusura dello stretto provoca ripercussioni sui traffici marittimi e sulla sicurezza nella regione.

Stretto di Hormuz di nuovo chiuso. Nel cinquantesimo giorno di guerra in Medio Oriente, l’Iran ha deciso di bloccare nuovamente il traffico delle navi civili nello Stretto, accusando gli Stati Uniti di violare gli accordi mantenendo il loro blocco navale sui porti iraniani. Lo Stretto di Hormuz era stato riaperto dopo il cessate il fuoco tra Israele e Libano, e alcune navi e petroliere avevano iniziato ad attraversarlo. Ora la nuova chiusura, mentre il presidente Usa Trump avverte che la tregua potrebbe saltare già prima di mercoledì se non si arriverà a un accordo. Stretto di Hormuz chiuso di nuovo L’Iran ha chiuso di nuovo lo Stretto di Hormuz, come aveva fatto in seguito agli attacchi lanciati da Usa e Israele.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stretto di Hormuz chiuso di nuovo, la decisione dell'Iran "dopo il blocco USA dei porti": cosa sta succedendo

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