Sparatoria davanti al tempio sikh uccisi due uomini nella notte

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile si è verificata una sparatoria a Covo, in provincia di Bergamo. L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte in via Campo Rampino, nella zona industriale della località, e ha causato la morte di due uomini. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sparatoria nella Bergamasca poco prima di mezzanotte, nella tarda serata di venerdì 17 aprile. È successo a Covo, non lontano da Romano di Lombardia, in via Campo Rampino, nella zona industriale. Due cittadini indiani di 48 anni, Rajinder Singh di Covo e Gurmit Singh di Agnadello (Cremona), sono.🔗 Leggi su Milanotoday.it News - Covo, due uomini uccisi nella notte. Sparatoria davanti a un luogo di preghiera 18/4/2026 Notizie correlate Sparatoria al tempio Sikh nella Bergamasca: due mortiDue uomini sono stati uccisi a colpi di pistola davanti a un tempio Sikh nella zona industriale di Covo, nella vicina provincia di Bergamo. Sparatoria nella notte a Covo: uccisi due uominiCovo (Bergamo), 18 aprile 2026 – Sangue nella notte a Covo, in provincia di Bergamo. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due morti. Sparatoria davanti al tempio sikh, uccisi due uomini nella notteIl duplice omicidio dopo i preparativi per una festa religiosa che si sarebbe dovuta svolgere sabato 18 aprile ... milanotoday.it Sparatoria al tempio Sikh nella Bergamasca: due mortiGli aggressori sarebbero arrivati su un'auto, aprendo poi il fuoco. Le vittime si trovavano all'esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera a Covo, nelle vicina provincia di Bergamo ... leccotoday.it