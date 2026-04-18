Sparatoria al tempio Sikh nella Bergamasca | due morti

Due persone sono state uccise con colpi di pistola davanti a un tempio Sikh nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. L’episodio è avvenuto questa mattina, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli della sparatoria. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle cause o sui sospetti.

Due uomini sono stati uccisi a colpi di pistola davanti a un tempio Sikh nella zona industriale di Covo, nella vicina provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto - e come riportato dai colleghi di Today.it - gli aggressori sarebbero arrivati su un'auto e.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due morti Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fugaSi è verificata una sparatoria a Covo (Bergamo) nella quale hanno perso la vita due uomini. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sparatoria al tempio Sikh di via Campo Rampino: a terra restano due cadaveri; Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due morti; Sparatoria al tempio Sikh, due morti; Operatori ludici, un gioco-aperitivo per raccontare le tappe del progetto. Sparatoria al tempio Sikh nella Bergamasca: due mortiGli aggressori sarebbero arrivati su un'auto, aprendo poi il fuoco. Le vittime si trovavano all'esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera a Covo, nelle vicina provincia di Bergamo ... leccotoday.it Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due mortiCovo. Due persone, entrambe sulla quarantina, sono state uccise nella tarda serata di venerdì 17 aprile davanti al cancello d’ingresso del tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji, in via Campo Rampino. Le ... bergamonews.it Sparatoria nella notte a Covo, due morti: sono due indiani crivellati di colpi all'uscita del tempio sikh facebook Zola Predosa, colpito alle gambe dopo la sparatoria in strada: 39enne indagato per tentato omicidio volontario x.com