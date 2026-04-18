Sparatoria al tempio Sikh nella Bergamasca | due morti

Da leccotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state uccise con colpi di pistola davanti a un tempio Sikh nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. L’episodio è avvenuto questa mattina, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli della sparatoria. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle cause o sui sospetti.

Due uomini sono stati uccisi a colpi di pistola davanti a un tempio Sikh nella zona industriale di Covo, nella vicina provincia di Bergamo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto - e come riportato dai colleghi di Today.it - gli aggressori sarebbero arrivati su un'auto e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due morti

Sparatoria nella notte a Covo nella Bergamasca, due morti: aggressori in fugaSi è verificata una sparatoria a Covo (Bergamo) nella quale hanno perso la vita due uomini.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sparatoria al tempio Sikh di via Campo Rampino: a terra restano due cadaveri; Covo, sparatoria nel tempio Sikh: due morti; Sparatoria al tempio Sikh, due morti; Operatori ludici, un gioco-aperitivo per raccontare le tappe del progetto.

sparatoria al tempio sikhSparatoria al tempio Sikh nella Bergamasca: due mortiGli aggressori sarebbero arrivati su un'auto, aprendo poi il fuoco. Le vittime si trovavano all'esterno di un capannone adibito a luogo di preghiera a Covo, nelle vicina provincia di Bergamo ... leccotoday.it

sparatoria al tempio sikhCovo, sparatoria nel tempio Sikh: due mortiCovo. Due persone, entrambe sulla quarantina, sono state uccise nella tarda serata di venerdì 17 aprile davanti al cancello d’ingresso del tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji, in via Campo Rampino. Le ... bergamonews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.