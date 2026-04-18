Dopo un periodo di preoccupazione legato alla moria, i moscioli selvatici mostrano segnali di ripresa. Le ricerche indicano che le cozze stanno crescendo di nuovo, anche se non hanno ancora raggiunto la dimensione desiderata. La presenza di questi molluschi tra gli scogli della costa potrebbe indicare un miglioramento della situazione rispetto al passato. Restano comunque in corso le osservazioni per monitorarne l’evoluzione.

Mosciolo selvatico, incrociamo le dita. La speranza non è solo nel rivederlo nei piatti dei ristoranti ma soprattutto tra gli scogli della nostra costa. Parliamo di speranza perché negli ultimi anni troppi sono stati i nemici di questo frutto prelibato del mare nostrum: dalle elevate temperature dell’acqua alla mancanza di pioggia e quindi di nutrimento portato dai fiumi, dalla raccolta ignorante dei pescatori amatoriali che non hanno mai pensato che questa creatura, come ogni altra nella storia, può scomparire se la caccia è troppo intensiva, alla mancanza di controlli da parte delle autorità competenti. "Dopo la moria del 2024 – afferma il prof Francesco Regoli, direttore del Dipartimento Scienze della Vita della Politecnica – la popolazione di mitili si sta riprendendo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa moscioli: c’è speranza: "Stanno crescendo dopo la morìa. Ma la taglia ancora non raggiunta"

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