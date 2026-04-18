Sicilia investiti 54mln€ per il South working l' assunzione di siciliani da aziende del Nord per farli lavorare dall' Isola
La nuova iniziativa del governo Schifani "premia" aziende del Nord Italia o straniere per assumere siciliani e lasciarli lavorare da casa. L'investimento è di 54 milioni di euro fino al 2028: 30mila€ per ogni assunto a tempo indeterminato, se assunto da fuori La Regione Sicilia inverstirà 54.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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