Sicilia investiti 54mln€ per il South working l' assunzione di siciliani da aziende del Nord per farli lavorare dall' Isola

Da ilgiornaleditalia.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova iniziativa del governo Schifani "premia" aziende del Nord Italia o straniere per assumere siciliani e lasciarli lavorare da casa. L'investimento è di 54 milioni di euro fino al 2028: 30mila€ per ogni assunto a tempo indeterminato, se assunto da fuori La Regione Sicilia inverstirà 54.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sicilia investiti 54mln8364 per il south working l assunzione di siciliani da aziende del nord per farli lavorare dall isola
© Ilgiornaleditalia.it - Sicilia, investiti 54mln€ per il "South working", l'assunzione di siciliani da aziende del Nord per farli lavorare dall'Isola

Notizie correlate

La Sicilia finanzierà le aziende non siciliane per assumere chi lavora dall’isola. Che cos’è il “South-working” e come funzionaLa Sicilia ha stanziato 54 milioni di euro in contributi a fondo perduto destinati a imprese con sede fuori dall’isola, in Italia o all’estero, che...

South working, Irfis pubblica l'avviso. Schifani: «Consentiamo ai giovani siciliani assunti all'estero di lavorare nell'Isola»È stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working” .

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.