Sgomberati i bivacchi all' ex Gasometro FOTO

Nella giornata di giovedì 16 aprile sono state rimosse le masserizie dai bivacchi presenti all’ex Gasometro in via dell’Anconella, nella zona dell’Oltrarno. L’intervento ha portato allo sgombero dell’area, che era stata occupata da alcuni accampamenti temporanei. Nessun altro dettaglio riguardante le persone coinvolte o le modalità dell’operazione è stato comunicato.

Rimosse nella giornata di giovedì 16 aprile le masserizie all’ex Gasometro in via dell’Anconella, in Oltrarno. Gli agenti del reparto dell’Isolotto, come reso noto dal Comune, sono intervenuti dopo le segnalazioni arrivate circa la presenza alcuni “bivacchi” sul tetto della struttura, allestiti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Parcheggio dell’ex Gasometro: “Senza vigilanza degrado e bivacchi, servono interventi tempestivi” Lotta al degrado, sgomberati i bivacchi abusivi nell'ex colonia abbandonataUn ulteriore controllo è stato effettuato nell'area della stazione ferroviari di Rimini per monitorare gli sbandati che gravitano intorno allo scalo...