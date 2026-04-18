serie c femminile invicta trasferta dura ma servono punti

L’Invicta femminile di serie C si prepara a una trasferta difficile contro una squadra in lotta per la salvezza. La squadra allenata da Stefano Spina affronta una serie di quattro partite cruciali, con l’obiettivo di ottenere punti utili per mantenere vive le speranze di permanenza in categoria. La squadra grossetana cerca di affrontare questa fase con determinazione, sperando di raccogliere risultati positivi in un momento chiave della stagione.

Finché la matematica consentirà di crederci l’ Invicta di Stefano Spina ci proverà. La formazione femminile di serie C grossetana è attesa dalla prime di quattro sfide delicate per la salvezza. Oggi alle 18, per la ventitreesima giornata del girone A, l’Invicta farà visita all’ Olimpia Poliri Firenze, quinta forza del torneo con 40 punti. Fiorentine che oramai non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma che hanno una qualità e fisicità migliore dell’Invicta. La formazione di Spina, terzultima con 18 punti, non è ancora retrocessa, ma su un campo così difficile per fare punti dovrà andare oltre al proprio cento per cento. Le ultime quattro partite della stagione saranno decisive per la salvezza delle ragazze delle grossetane che sono impegnate in questo incontro con le speranze di conquistare la permanenza nella categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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