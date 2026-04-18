Paolo Crepet si apre raccontando di aver sentito la voce degli angeli, citando parole di una cantante che si definisce una ragazza che si è gettata nel fuoco. Ha parlato anche di Harry Styles, definendolo dolce, e di come entrambi cerchino un rapporto con il padre. In un'intervista inedita, il noto psichiatra ha condiviso il suo pensiero sulla presenza degli angeli, affermando di credere in qualcosa di più grande, anche se non ne è certo.

“Non so se gli angeli ci sono davvero, ma io ci credo”. È un Paolo Crepet inedito, intimo e spirituale quello che si racconta nella lunga intervista a Il Corriere della Sera, in cui spazia dall’ultima telefonata con Ornella Vanoni all’inaspettata amicizia con Harry Styles, passando per l’incontro con quello sconosciuto – forse proprio un angelo – che in un bar a Venezia gli disse: “Viaggiare descanta” (viaggiare apre la mente, ndr”). “L’angelo voleva dire che esiste l’ombra della notte e non bisogna averne paura perché esiste anche un’alba imprevista”, spiega il celebre psichiatra lanciato in tv da Maurizio Costanzo, che ha appena pubblicato il suo ultimo libro “Riprendersi l’anima”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sento la voce degli angeli. Vanoni mi disse ‘sono una ragazza che si è buttata nel fuoco’. Harry Styles è dolce, entrambi cerchiamo il padre”: parla Paolo Crepet

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