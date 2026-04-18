Il 22 e 23 aprile si svolgerà una performance dal vivo accompagnata da una sorpresa profumata realizzata da iO Donna. L’evento si terrà in una sede ancora da comunicare e coinvolgerà il pubblico in un’esperienza sensoriale dedicata alla bellezza come forma d’arte quotidiana. La manifestazione mira a unire sensi, emozioni e gesti attraverso un appuntamento che combina arte, profumi e partecipazione diretta.

“ L a bellezza è una forma di arte quotidiana, che nasce dall’incontro tra sensi, emozione e gesti “. È attorno a questa idea che, nel cuore di Brera, prende vita un momento dedicato alla bellezza e alla socialità firmato Caudalie. Il brand francese di beauté, approfittando dell’energia creativa della Milano Design Week (dal 20 al 26 aprile), intreccia una speciale sinergia con iO Donna per il rilancio della collezione delle sue iconiche Eau de Beauté: quattro fragranze che raccontano altrettanti momenti di una giornata nelle vigne dello Château Smith Haut Lafitte, di proprietà della maison. Tutta la verità, nient’altro che la verità su come...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Segnate in agenda: 22 e 23 aprile, vi aspetta una live performance e una sorpresa profumata firmata iO Donna. Dove e quando

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