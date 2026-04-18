Scontro fra bici e moto | perde la vita un ciclista 37enne

Da veneziatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato nel territorio di Cazzago di Pianiga, coinvolgendo una bicicletta e una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, e ha provocato la morte di un uomo di 37 anni, identificato come Muhammad Imran. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per ricostruire l’accaduto.

Schianto mortale fra un uomo in bicicletta e un motociclista nel pomeriggio di sabato. È accaduto verso le 17 nel territorio di Cazzago di Pianiga, dove il ciclista 37enne, Muhammad Imran, ha perso la vita. L'uomo in moto coinvolto, un 35enne di Mira, ha riportato a sua volta serie ferite.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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