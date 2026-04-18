Scontro fra bici e moto | perde la vita un ciclista 37enne

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato nel territorio di Cazzago di Pianiga, coinvolgendo una bicicletta e una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, e ha provocato la morte di un uomo di 37 anni, identificato come Muhammad Imran. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno procedendo con le verifiche per ricostruire l’accaduto.

Schianto mortale fra un uomo in bicicletta e un motociclista nel pomeriggio di sabato. È accaduto verso le 17 nel territorio di Cazzago di Pianiga, dove il ciclista 37enne, Muhammad Imran, ha perso la vita. L'uomo in moto coinvolto, un 35enne di Mira, ha riportato a sua volta serie ferite.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Scontro fra bici e moto: perde la vita un ciclista 38enneSchianto mortale fra un uomo in bicicletta e un motociclista, nel pomeriggio di sabato. Leggi anche: Scontro tra moto e bici, ciclista perde la vita Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scontro fra bici e furgone sulla Provinciale, ciclista portato in ospedale in gravi condizioni; Schiacciata tra bici e camion in via Mantova: 46enne in ospedale; MAROSTICA | SCONTRO TRA MOTO E BICI, 80ENNE GRAVE IN TERAPIA INTENSIVA; Scontro all'imbocco della galleria tra uno scooter e una bici: giovane ciclista trasportata in ospedale. Pianiga, scontro fra moto e bici: perde la vita un ciclista 38enneLa vittima, di origini pakistane, abitava e lavorava a Dolo. L'incidente si è verificato in corrispondenza di un sottopasso ... rainews.it Scontro fra moto e bici, perde la vita un ciclista 38enneUn ciclista di 38 anni, di Dolo (Venezia). è morto nel pomeriggio in un urto con una motocicletta, avvenuto verso le ore 17.00 nel territorio di Cazzago di Pianiga (Venezia), morendo all'istante. (ANS ... ansa.it Scontro fra moto e bici, perde la vita un ciclista 38enne. E' successo nel Veneziano, in corrispondenza di un sottopasso #ANSA x.com ATAF, SCONTRO POLITICO A FOGGIA: FdI attacca Episcopo sui ritardi, “Accordi fermi e lavoratori penalizzati” - facebook.com facebook