Un video diventato virale sui social ha suscitato discussioni tra i fan di Shakira, innescando accuse e difese. Le immagini mostrano la cantante in un momento di scena pubblica, mentre un cameraman cade a terra nelle vicinanze. La diffusione del video ha diviso gli spettatori, con alcuni che criticano la sua reazione e altri che difendono il comportamento della cantante. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e sui media online.

Un video diventato virale sui social ha acceso un dibattito rovente attorno a Shakira. Le immagini, che stanno circolando in queste ore su X e altre piattaforme, mostrano un momento imbarazzante accaduto durante uno dei concerti del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour della cantante colombiana: un cameraman inciampa e cade proprio davanti alla popstar mentre lei attraversa la passerella che divide il pubblico. La reazione di Shakira ha diviso i fan tra chi la accusa di insensibilità e chi la difende a spada tratta. Nel filmato si vede chiaramente il cameraman impegnato a filmare Shakira mentre si fa strada tra la folla per raggiungere il palco.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Scandalo per Shakira, scavalca il cameraman caduto: i fan divisi tra accuse e difesa (tu da che parte stai?)

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