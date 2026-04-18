Sarah Ferguson, ex moglie di un membro della famiglia reale britannica, è stata vista dopo sette mesi in Austria, dove si trova in uno chalet di lusso tra le Alpi. La donna, che non ha più rapporti ufficiali con la corona, ha soggiornato in diverse località europee negli ultimi mesi. La sua presenza in Austria è stata confermata da alcune fonti locali, senza ulteriori dettagli sui motivi del viaggio.

Con i suoi caratteristici capelli rossi nascosti sotto un cappellino chiaro, vestita con un abito scuro e casual e indossando scarpe da ginnastica, Sarah Ferguson è stata immortalata dai paparazzi mentre usciva da un minivan con i vetri oscurati. Con una "faccia da poker", si stava dirigendo verso uno chalet in una località sciistica alpina. Un alloggio che costava 2.000 sterline a notte (quasi 2.300 euro) e che lei lasciava raramente, ha scritto il giornale. Fergie ha condotto una vita estremamente riservata da quando si è trasferita sulle Alpi", ha dichiarato una fonte al The Sun. Non l'abbiamo vista per molto tempo e lei ha chiaramente voluto mantenere questo atteggiamento".🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea, ricompare dopo sette mesi in Austria: il rifugio in uno chalet di lusso sulle Alpi

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