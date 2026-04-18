Il quotidiano britannico The Sun ha annunciato di aver rintracciato Sarah Ferguson, che da circa sette mesi vive in modo riservato. Il suo nome era stato citato più volte nei documenti relativi a Jeffrey Epstein, resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Ferguson era scomparsa dai riflettori dopo le rivelazioni legate agli scandali sessuali collegati all'imprenditore statunitense.

Il quotidiano britannico The Sun ha “ritrovato” Sarah Ferguson, da sette mesi nell’ombra, dopo che il suo nome era comparso più volte nei file Epstein resi noti dal Dipartimento di Giustizia americano. La moglie dell’ex principe Andrea si trova in un ski resort di lusso in Austria, da duemila sterline a notte, quasi 2.300 euro. L’ex duchessa di York, privata dei titoli lo scorso ottobre, era stata vista in pubblico l’ultima volta nel settembre dello scorso anno. Poi si è eclissata, dopo la pubblicazione delle mail scambiate con Jeffrey Epstein in cui chiedeva denaro al finanziere pedofilo e si rivolgeva a lui come a un «amico fraterno». ge:kolumbus:liberoquotidiano:46867155 Berretto blu, occhiali, cappotto e pantaloni blu scuro, la 66enne è stata fotografata dal Sun mentre si dirigeva da uno chalet verso una Mercedes.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sarah Ferguson, ecco dov'è scappata per sfuggire ad Andrea, Epstein e scandali sessuali

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