Nel bacino del Sangro, la quantità di neve contenuta è cresciuta da 50 a 100 milioni di metri cubi rispetto a qualche tempo fa. Questa quantità di neve rappresenta il doppio rispetto ai dati precedenti ed è stata registrata di recente. La presenza di questa grande quantità di neve sotto forma di ghiaccio e acqua si somma alle riserve della regione.

Il bacino del Sangro ospita attualmente 100 milioni di metri cubi d’acqua sotto forma di neve, un dato che segna il raddoppio rispetto ai 50 milioni registrati in precedenza. Questo accumulo massiccio sulla Maiella e nell’Appennino centrale, monitorato tramite l’indice Swe della Fondazione Cima, ha permesso di mitigare gli effetti dell’alluvione che ha colpito la regione circa due settimane fa. Se non ci fossero state le recenti precipitazioni nevose, i danni causati dal maltempo sarebbero stati sensibilmente più pesanti. Equilibrio idrico tra risorse montane e sicurezza territoriale. Le ultime rilevazioni indicano un parziale recupero anche per l’area Aterno-Pescara, che ha superato il deficit accumulato nei mesi passati rientrando nei parametri della media storica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sangro: 100 milioni di metri cubi di neve salvano l’Abruzzo

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