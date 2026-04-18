San Bartolomeo indagini ambientali | caccia ai nessi con la leucemia

A San Bartolomeo in Galdo è stato attivato un protocollo di emergenza ambientale per approfondire i casi di leucemia linfoblastica acuta registrati recentemente nella zona. Le autorità hanno avviato indagini volte a verificare possibili collegamenti tra le condizioni ambientali locali e la diffusione di questa forma di leucemia. La misura mira a raccogliere dati e a valutare eventuali fonti di contaminazione presenti sul territorio.

A San Bartolomeo in Galdo è scattato il protocollo di emergenza ambientale per indagare i nessi tra l’ambiente e i recenti casi di leucemia linfoblastica acuta segnalati nella zona. I tecnici dell’ARPA Campania hanno dato il via a una campagna di monitoraggio senza precedenti, necessaria dopo l’istanza di verifica epidemiologica presentata per tutelare la salute dei cittadini. Il piano operativo tra analisi radiometriche e ricerca di micro-inquinanti. L’intervento tecnico si sta muovendo su due binari paralleli per garantire una copertura totale dei rischi potenziali. Attualmente è in corso la prima fase, che vede i tecnici impegnati nello screening radiometrico e in misurazioni di spettrometria gamma puntuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Bartolomeo, indagini ambientali: caccia ai nessi con la leucemia Notizie correlate Cane ucciso con pietra: shock a San BartolomeoIl silenzio del fiume a San Bartolomeo è stato rotto da una scoperta che ha gelato il sangue di Brescia. Leggi anche: SìSepara: incontro a San Bartolomeo per la riforma Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Raid vandalico a Sansepolcro, il Comune: Gesto inqualificabile, indagini in corso; Notte di fuoco tra Cagliari e hinterland: quattro auto distrutte dalle fiamme.