Roma-Atalanta 1-1 al 45? | Hermoso salva Gasperini Carnesecchi è un muro

All’Olimpico si gioca una partita tra Roma e Atalanta che, nel primo tempo, si conclude sull’1-1. La gara si distingue per un ritmo elevato e molte occasioni da entrambe le parti. La rete dei padroni di casa arriva sul finire del primo tempo, mentre i bergamaschi reagiscono prontamente con un pareggio che rispecchia l’equilibrio in campo. Hermoso e Carnesecchi sono protagonisti di interventi decisivi per le rispettive squadre.

All’ Olimpico va in scena un primo tempo che è un concentrato di pura elettricità. Roma-Atalanta scivola verso l’intervallo sull’1-1, ma il risultato sta stretto alla squadra di Gian Piero Gasperini, capace di reagire con i denti a un avvio shock. I giallorossi sbattono contro il muro eretto da un Carnesecchi in versione supereroe, prima di trovare il pari proprio nell’ultimo respiro della prima frazione. Il vantaggio della Dea nasce da un errore di lettura a metà campo: De Roon ringhia su un pallone vagante e lancia Krstovic, che al 12? fulmina Svilar con un diagonale chirurgico sul palo lontano. È il colpo che manda in tilt i meccanismi difensivi giallorossi per venti minuti, con Ederson che sfiora il raddoppio dopo un’amnesia collettiva della retroguardia giallorossa.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Atalanta 1-1 al 45?: Hermoso salva Gasperini, Carnesecchi è un muro atalanta -Roma 1-0. passo falso di Gasperini Notizie correlate Leggi anche: Roma, riecco Hermoso: c’è un muro difensivo da riergere! La missione di Gasperini Leggi anche: Como?Atalanta senza reti: Carnesecchi para un rigore e salva i bergamaschi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma - Atalanta; Pronostico Roma-Atalanta | Serie A 2025/26; Tabellino partita Atalanta vs Roma. LIVE Roma-Atalanta 1-1 Serie A 2025/2026: Hermoso Pareggia per RomaSerie A 2025/2026, 33a giornata. Cronaca minuto per minuto di Roma-Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Roma-Atalanta 1-1 LIVE: Hermoso risponde a KrstovicRoma-Atalanta è l'anticipo serale del sabato della 33esima giornata della Serie A 2025/2026. Per novanta minuti Gasperini dovrà mettere da parte i dissapori di questa settimana con Claudio Ranieri. calciomercato.com Serie A, Roma-Atalanta 1-1 dopo i primi 45': giallorossi obbligati ai 3 punti per la Champions Napoli-Lazio 0-2: gli azzurri cedono ancora Udinese-Parma 0-1: ducali quasi salvi. Ieri Inter-Cagliari 3-0: la capolista allunga in vetta. Sassuolo-Como 2-1: lariani fuor - facebook.com facebook Il messaggio della Sud prima dell’ #Atalanta: “L’AS Roma è una cosa seria!” #ASRoma x.com