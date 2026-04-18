Un esperto ha illustrato come ripensare gli spazi abitativi per contribuire a ridurre l’impatto sull’ambiente. La discussione si concentra sulla necessità di definire un calendario e un percorso chiari per la transizione verso pratiche più sostenibili. L’obiettivo è limitare il consumo delle risorse naturali e contenere l’inquinamento, anche se si tratta di un processo a lungo termine.

Nella prospettiva, non certo immediata, di riuscire a fermare il consumo delle risorse naturali e l’inquinamento dell’ambiente, si pone l’esigenza di fissare i tempi della transizione e il percorso da intraprendere. La trasformazione industriale, così come la produzione di energia pulita, non ha tempi rapidi, mentre il risanamento delle condizioni ambientali è urgente e richiede un’immediata inversione di tendenza sia nel funzionamento del modello urbano e nell’uso dei suoi servizi sia nella realizzazione e gestione delle strutture edilizie. Già da subito, senza attese e in parallelo, si può intervenire anche su un obiettivo assolutamente virtuoso: la riduzione dei consumi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ripensare l’habitat per risanare l’ambiente. Il prof. Panizza spiega come

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