Remigration Summit sabato incandescente a Milano In piazza i Patrioti Europei e i centri sociali | la diretta

Sabato a Milano si è svolto il Remigration Summit, con una manifestazione che ha visto protagonisti i Patrioti Europei e alcuni centri sociali. La giornata è iniziata con una sfilata lungo il tradizionale percorso del 25 aprile, seguita da un raduno in piazza Duomo. Il corteo ha avuto come slogan

Milano – La sfilata dei 'patrioti europei' lungo il tradizionale percorso della sfilata del 25 aprile, poi il grande raduno in piazza Duomo 'Senza paura - in Europa padroni a casa nostra'. Nel resto della città tra cortei, che puntano verso il centro, "contro fascismo, razzismo e sessismo". Sarà un sabato intenso quello a cui si prepara la città di Milano. Si inizia fin dalla mattina, con il sit-in 'Con coraggio' organizzato dalle 10 all'Arco della Pace da Amir Atrous, responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia Milano, per dare voce alle seconde generazioni. La giornata si farà più calda dal...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Remigration Summit, sabato incandescente a Milano. In piazza i Patrioti Europei e i centri sociali: la diretta Notizie correlate Il Comune di Milano condannerà il Remigration Summit della Lega e dei Patrioti europei (ma non potrà vietarlo)Giovedì 16 aprile il consiglio comunale di Milano discuterà l'ordine del giorno contro il Remigration Summit che si svolgerà in piazza Duomo sabato... Milano in piazza: Patrioti europei in Duomo, cortei di protesta in città | La direttaI Patrioti europei scendono in piazza Duomo oggi a Milano con l'intenzione di scagliarsi contro l'Europa "sorda se non nemica", come l'ha definita il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scintille sul Remigration Summit del 18 aprile, Forza Italia: iniziativa razzista. Pd: facciano cadere governo allora; Salvini, col Remigration Summit è già in campagna elettorale; Remigration Summit, Sala rassegnato: Evento inappropriato, evoca deportazioni. Ma non si può evitare; Remigration Summit del 18 aprile, Sala: organizzatori dicono che sarà pacifico. Speriamo, io quello che dovevo dire l’ho detto. Remigration Summit, sabato incandescente a Milano. In piazza i Patrioti Europei e i centri sociali: la direttaProteste e contro manifestazioni in città nel giorno dell’evento promosso dai Patrioti europei in programma in piazza Duomo, fortemente sostenuto dalla Lega. All’Arco della Pace il sit-in 'Con coraggi ... ilgiorno.it Milano, Remigration summit e tre contro cortei: orari, percorsi, strade chiuse, mezzi deviatiSabato 18 aprile Milano sarà attraversata da cortei di protesta mentre la Lega sfilerà verso piazza Duomo. Strade a rischio dalle 14: info su Atm e Comune ... milano.corriere.it Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso che il Remigration Summit di domani, in realtà non è più il Remigration Summit, ma una grande manifestazione - facebook.com facebook Remigration Summit a Milano e tre contro cortei: orari, percorsi, strade chiuse, mezzi deviati x.com