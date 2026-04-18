Dopo la rapina avvenuta presso un istituto di credito nel quartiere Vomero, si è verificato un tentativo di truffa ai danni di una donna. Un uomo, che sta ancora venendo identificato, si sarebbe presentato come un inquirente e avrebbe chiesto dettagli sui beni presenti in casa, tra cui gioielli e contanti. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno indagando sul caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la rapina all’istituto di credito del Vomero, un soggetto in corso di identificazione avrebbe messo in atto un tentativo di truffa ai danni di una signora. Ieri pomeriggio un individuo, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, ha contattato telefonicamente una donna di Posillipo. L’uomo ha riferito alla signora di essere impegnato nelle indagini relative alla rapina avvenuta a Piazza medaglie d’oro nell’Istituto bancario Credit agricole. Voleva sapere se la vittima avesse in casa gioielli e contanti. Il tutto è avvenuto tramite lo spoofing e quindi sullo smartphone della donna compariva il numero della Stazione Carabinieri.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapina al Vomero, tentativo di truffa di un falso inquirente: “Ha in casa gioielli e contanti?”

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